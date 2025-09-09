Sora: mercoledì 10 settembre 2025 “Ulissèa”, spettacolo teatrale sull’Odissea all’auditorium
A Sora l’auditorium Baronio ospita “Ulissèa”, spettacolo teatrale dedicato al mito di Odisseo con traduzione LIS e ingresso gratuito.
Redazione
redazione@sora24.it
Prosegue la rassegna “Storie di Luoghi, Tracce di Uomini – Itinerari di Scena”, promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, il patrocinio della Provincia di Frosinone e la collaborazione del Museo della Media Valle del Liri. La direzione artistica è affidata al maestro Alessandro Cedrone, con il coordinamento della Corale Polifonica di San Silvestro Papa.
Lo spettacolo
Mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21, all’auditorium “Cesare Baronio” sarà rappresentato “Ulissèa”, una produzione dell’A.P.S. Insight Arte Dentro, in collaborazione con I Commedianti del Cilindro e Produzioni Prosperiane. La regia è di Attilio Facchini, mentre il segretario di scena è Gianni Sciacca. La rappresentazione, che prevede anche la traduzione in LIS per garantirne la piena accessibilità, attraversa in chiave evocativa il mito omerico. In scena personaggi come Ulisse, Penelope, Telemaco, Atena, Circe, Ermes, Calipso e altri protagonisti dell’Odissea.
Gruppo Jolly Automobili amplia la sua offerta diventando concessionaria ufficiale Hyundai per la provincia di Frosinone, mettendo a disposizione l’intera gamma, dai modelli tradizionali alle auto ibride ed elettriche.
Tutti i contenuti possono quindi essere utilizzati, a patto di citare sempre Sora24 come fonte e inserire un link o un
collegamento visibile alla pagina dell'articolo. In nessun caso i contenuti di Sora24 possono essere utilizzati
per scopi commerciali.