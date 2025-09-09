Prosegue la rassegna “Storie di Luoghi, Tracce di Uomini – Itinerari di Scena”, promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, il patrocinio della Provincia di Frosinone e la collaborazione del Museo della Media Valle del Liri. La direzione artistica è affidata al maestro Alessandro Cedrone, con il coordinamento della Corale Polifonica di San Silvestro Papa.

Lo spettacolo

Mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21, all’auditorium “Cesare Baronio” sarà rappresentato “Ulissèa”, una produzione dell’A.P.S. Insight Arte Dentro, in collaborazione con I Commedianti del Cilindro e Produzioni Prosperiane. La regia è di Attilio Facchini, mentre il segretario di scena è Gianni Sciacca. La rappresentazione, che prevede anche la traduzione in LIS per garantirne la piena accessibilità, attraversa in chiave evocativa il mito omerico. In scena personaggi come Ulisse, Penelope, Telemaco, Atena, Circe, Ermes, Calipso e altri protagonisti dell’Odissea.

Il cast

A interpretare i ruoli principali saranno:

Ginevra Di Maio (Penelope)

(Penelope) Valerio Tomei (Telemaco)

(Telemaco) Cristoforo Fiorini (Ulisse)

(Ulisse) Ilaria Saracino (Euriclea)

(Euriclea) Gioia Serino (Atena)

(Atena) Mary Parravano (Circe)

(Circe) Susanna Facchini (Ermes)

(Ermes) Carmelo La Cesa (Menelao)

(Menelao) Giulia D’Ovidio (Era)

(Era) Federico Mantova (Tiresia)

(Tiresia) Maria Conte (Calipso)

(Calipso) Attilio Facchini (Antinoo)

(Antinoo) Irene Lo Giudice (Nausicaa)

Ingresso libero

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.