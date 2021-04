SORA – MP D’Orazio segnala importante contributi da Regione Lazio per attività commerciali

«La Regione Lazio, con l’avviso pubblico “Concessione contributi per la riqualificazione delle attività commerciali” (D.G.R. n. 934/2020) offre ai Comuni la possibilità di intervenire per una riqualificazione strutturale del mercato, la creazione di aree comuni e l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici. Uno stanziamento finanziario regionale di 4 milioni di euro conferma la volontà politica di Zingaretti di dare una prospettiva positiva al rilancio dei mercati rionali, soprattutto in questo momento di difficoltà per la pandemia da Covid-19.

Un’occasione che il Comune di Sora, considerata la storica vocazione commerciale della città, dovrebbe cogliere al volo e, come peraltro previsto nel bando, coinvolgere le associazioni di categoria per rilanciarne la centralità commerciale nel suo comprensorio.

Nella confusione istituzionale della Giunta Comunale, in tutt’altre faccende affaccendata, sono convinta che sarà anche questa un’occasione persa: nel gioco teatrale di dimissioni presentate e ritirate, di deleghe ritirate ed assessori di fatto azzerati nel loro esercizio funzionale, non c’è né tempo né voglia di cogliere le molte opportunità che la Regione Lazio mette in campo. Come Partito Democratico ci impegneremo con tutte le nostre energie per indicare ai Cittadini sorani, oggi come opposizione, domani come maggioranza, nuove strade di sviluppo sostenibile e di rilancio sociale ed economico».

È quanto dichiara in una nota stampa la consigliera comunale Maria Paola D’Orazio