Grande partecipazione per l’ottava edizione della Notte Bianca dello Sport che sabato 13 settembre ha animato il centro di Sora con dimostrazioni, spettacoli e attività dedicate allo sport, alla salute e all’inclusione sociale.

Il riconoscimento del Coni Lazio

L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale: il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, ha annunciato che quella di Sora è stata ufficialmente designata come la Notte bianca dello sport della Regione Lazio.

Le parole del sindaco

Il sindaco Luca Di Stefano ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Questa ottava edizione ha superato ogni aspettativa. La nostra Notte Bianca dello Sport è ormai diventata un punto di riferimento, tanto da essere riconosciuta come la Notte Bianca della Regione Lazio». Il primo cittadino ha voluto ringraziare la vice sindaca Maria Paola Gemmiti, la consigliera delegata allo sport Naike Maltese, la consigliera all’istruzione Francesca Di Vito e il consigliere delegato alla disabilità Salvatore Lombardi.

I ringraziamenti

Tra i ringraziamenti dell’amministrazione figurano il presidente del Comitato Paralimpico Lazio Giuseppe Andreana, le federazioni e le associazioni sportive, il team dell’associazione 03039 Ducato di Sora con Diego Catenacci e i volontari. Un riconoscimento è andato anche ai cittadini, alle famiglie, alle forze dell’ordine, agli sponsor e ai partner che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Ospiti e sportivi presenti

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di personalità del mondo dello sport come Giuseppe Abbagnale, Simone Venier, Andrew Howe e dalla presenza di Valeria Altobelli, che ha contribuito a rendere speciale l’evento.

L’impegno futuro

L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di proseguire nella promozione di progetti e iniziative capaci di valorizzare le energie del territorio e diffondere la pratica sportiva come occasione di inclusione e socialità.