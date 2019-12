SORA – Piano di risanamento dell’aria, arrivano altri 8 dissuasori a comparsa

Dal lunedì 16 dicembre e fino a ultimazione lavori, con apposita ordinanza, è stata disposta la chiusura veicolare in Piazza Palestro, Via Cantelmi, Via Quinto Valerio e in Via Firmio per effettuare i lavori di posizionamento di 8 dissuasori. L’istallazione dei cilindri a scomparsa è uno degli interventi previsti nel più ampio “Piano di risanamento della Qualità dell’aria” approvato dalla Regione Lazio con il quale sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera. Il Comune di Sora recependo il “Piano di risanamento della Qualità dell’aria” ha intrapreso una serie di iniziative a favore della collettività, tra cui l’istituzione delle domeniche ecologiche per la limitazione del traffico veicolare, la limitazione dell’emissione di polveri provenienti dagli impianti di riscaldamento commerciali e domestici nonché l’accensione di fuochi nelle pratiche agricole, iniziative intraprese.