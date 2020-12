SORA – Presso l’ISS “Vincenzo Simoncelli” nasce il Liceo Musicale e Coreutico

Sora si impreziosisce di un nuovo indirizzo di studi: sarà attivato già dal prossimo anno il Liceo Musicale e Coreutico presso l’Istituto Superiore “V. Simoncelli”. È stata la Regione Lazio a deliberare l’autorizzazione del nuovo liceo, unico nella provincia di Frosinone. Ad annunciarlo con grande soddisfazione sono il Sindaco Roberto De Donatis e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Clelia Giona. L’Istituto “Simoncelli” ed il Comune di Sora hanno lavorato in stretta sinergia all’attivazione del liceo che di fatto amplia ed arricchisce l’offerta educativa e culturale per gli studenti del territorio.

L’iter che ha portato all’istituzione della nuova realtà scolastica nasce dalla convenzione per l’attivazione di corsi di base e propedeutici AFAM, sottoscritta, a marzo 2018, dal Comune, dal Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone, dall’I.I.S. “V. Simoncelli” e dagli Istituti comprensivi 1°, 2° e 3° di Sora.

“A Sora ed al suo comprensorio dall’anno scolastico 2021/2022 sarà offerta una nuova ed importante opportunità di studio, formazione e specializzazione in campo sia coreutico che musicale. Sono contento di avere raggiunto questo importante traguardo al quale abbiamo lavorato dal 2018 in silenzio e nella maniera fattiva che da sempre contraddistingue la nostra amministrazione – dichiara il Sindaco Roberto De Donatis – Nei prossimi giorni attiverò dei tavoli tecnici con gli uffici ed il Dirigente scolastico per individuare ed attrezzare gli ambienti da destinare al nuovo liceo. Lavoreremo in sinergia per far sì che a settembre sia tutto pronto per ospitare gli iscritti”.

“Il Liceo Musicale e Coreutico va ad unirsi agli altri indirizzi già presenti al “ V. Simoncelli”: Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, Artistico, Arti Figurative, Architettura, Designer, Classico – dichiara la Dirigente Scolastica Prof.ssa Clelia Giona– Con abnegazione, caparbietà e determinazione siamo riusciti ad offrire una notevole opportunità ai giovani del territorio, per orientarli verso la nobile arte della danza e della musica. I ragazzi potranno iscriversi al Polo “ V. Simoncelli” per seguire il proprio talento, senza rinunciare ad una solida formazione liceale, che darà a loro l’opportunità di poter effettuare qualsiasi scelta universitaria oppure accademica.