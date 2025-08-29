Sora: sabato sera galà lirico in piazza Mayer Ross e Museo aperto in notturna

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 21.30, piazza Mayer Ross ospiterà il Galà Lirico con le più celebri arie e sinfonie d’opera di Verdi, Puccini, Mascagni e altri compositori. Sul palco il soprano Angela Nicoli, il tenore Giuseppe Ruggiero e la Nova Amadeus Orchestra, diretta dal maestro Alessandro Cedrone. A presentare la serata sarà Ilaria Paolisso.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, rientra nella rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”, curata dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa con la direzione artistica di Cedrone, sostenuta dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone e dal Comune di Sora.

Le parole delle istituzioni

Il sindaco Luca Di Stefano ha dichiarato: «Questo Galà Lirico rappresenta un altro straordinario momento di condivisione culturale e bellezza, nel cuore della nostra città. Ringrazio la Regione Lazio per il contributo e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa rassegna».

La consigliera delegata al Museo, Biblioteca e Archivio Storico Manuela Cerqua ha aggiunto: «Sarà l’inizio di un nuovo segmento della rassegna, che proseguirà fino a metà settembre. Non si tratta solo di spettacoli, ma di un modo autentico di valorizzare i luoghi della cultura lungo i cammini della Via Francigena e del Cammino di San Benedetto».

Museo aperto in notturna

In occasione del concerto, il Museo della Media Valle del Liri resterà aperto fino alle ore 23.00. Sono previste visite guidate gratuite alle ore 18.00, 20.00 e 22.00. La consigliera Cerqua ha ringraziato gli uffici comunali, il personale museale e i volontari dell’Associazione Carabinieri per il supporto organizzativo.