SORA – Scuola: topo in giardino e lavori in corso a Carnello

Un topo nel giardino della media Facchini e lavori in corso nel plesso di Carnello. Il roditore è stato avvistato vicino all’istituto di via Piemonte e in poco tempo ha fatto il giro del social. Sindaco e consigliere delegato, Roberto e Floriana De Donatis, hanno assicurato operazioni di derattizzazione a stretto giro.

Quanto a Carnello, alcuni alunni non sono entrati a scuola per la presenza di un cantiere. Chi invece ha optato per restare a scuola è stato accolto nelle altre aule. Anche in questo caso i rappresentanti istituzionali, scusandosi per l’inconveniente, hanno assicurato un celere ritorno alla normalità.