Sora: sospensione idrica programmata il 7 ottobre. Le zone interessate

Martedì 7 ottobre 2025 è prevista una sospensione temporanea del servizio idrico in diverse zone della città, a causa di interventi di manutenzione programmata da parte di Acea Ato 5 S.p.A..

Lavori per riduzione perdite e ammodernamento della rete

L’interruzione dell’erogazione dell’acqua si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal progetto «Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone» (codice progetto M2C4-I4.2_146). Le operazioni, spiegano da Acea, sono finalizzate al potenziamento e all’ammodernamento della rete idrica, con l’obiettivo di garantire un’infrastruttura più efficiente e affidabile per la collettività.

Orari e vie interessate

L’interruzione del servizio idrico avverrà dalle ore 9:00 alle 14:00 di martedì 7 ottobre. Le zone interessate sono:

Via Agnone Maggiore, Via Baiolardo, Via Carpine, Via Passionisti, Via Pietra Santa Maria, Via Ponte Ricciotto, Via Vado Pescina e Via Vanni.

Acea Ato 5 invita gli utenti che dovessero riscontrare particolari necessità o emergenze a contattare il numero verde 800 191 332 o a consultare il sito ufficiale www.gruppo.acea.it. La società si scusa per gli eventuali disagi causati dalle operazioni.