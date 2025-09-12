Grande partecipazione di pubblico ieri sera all’auditorium Cesare Baronio di Sora per lo spettacolo teatrale “Ulissèa”, inserito nella rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”. L’iniziativa è curata dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa con la direzione artistica del maestro Alessandro Cedrone, promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Frosinone.

Un viaggio tra mito ed epica

Lo spettacolo ha offerto al pubblico un percorso tra mito ed epica, arricchito dall’energia di una giovane compagnia teatrale. Sul palco si sono alternati gli artisti dell’A.P.S. Insight Arte Dentro, della compagnia I Commedianti del Cilindro e di Produzioni Prosperiane, con la regia di Attilio Facchini.

Accessibilità e partecipazione

Numerosi gli attori e i tecnici impegnati nella rappresentazione, resa pienamente accessibile grazie alla presenza degli interpreti LIS. L’attenzione all’inclusione ha permesso a tutti gli spettatori di vivere l’esperienza teatrale senza barriere.

Il ringraziamento dell’Amministrazione

«È stato emozionante e divertente vedere sul palco tanti giovani talentuosi. Ringrazio gli artisti, le associazioni coinvolte e l’Ufficio Cultura per l’impegno e la passione con cui rendono possibile tutto questo» ha dichiarato la consigliera delegata alla Biblioteca, Museo e Archivio storico Manuela Cerqua.

Attesa per il gran finale

La rassegna si concluderà domenica 15 settembre con l’ultimo appuntamento in programma.