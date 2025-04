Sora: successo per il debutto del Festival della Musica Sacra 2025

Un’autentica ovazione ha accolto il primo appuntamento volsco del Festival della Musica Sacra 2025, andato in scena domenica nella gremita Chiesa di Santo Spirito. Il pubblico ha partecipato numeroso e con entusiasmo a un evento di alto spessore culturale, promosso dalla Regione Lazio e organizzato dall’associazione ImpresArte, confermandosi attento e partecipe in ogni fase del concerto.

Emozioni e musica: protagonisti d’eccezione

Ad animare la serata, un quartetto di straordinari interpreti: il soprano Martina Parravano, che ha incantato la platea con la sua voce potente e intensa, accompagnata al pianoforte e all’organo dal maestro Giacomo Cellucci, al violino da Ilenia Lombardi e al violoncello da Francesco Salvador. L’ensemble ha proposto un raffinato intreccio di musica sacra e classica, eseguito con eleganza e padronanza tecnica, meritandosi più volte gli applausi a scena aperta e, in alcuni momenti, una vera standing ovation.

Il repertorio: un viaggio nella spiritualità

Il programma, seguito in religioso silenzio da un pubblico rapito, ha spaziato da Schnittke a Verdi, da Puccini a Rossini, passando per Mascagni, Corelli e Giordani. Tra i brani più applauditi, «Ave Maria» da Otello, «La Vergine degli Angeli» da La forza del destino, e «O salutaris hostia» dalla Petite messe solenne.

Ringraziamenti e prossimi appuntamenti

A fine serata, il presidente Giuseppe Ruggieri e il vicepresidente Gianni Iacobelli dell’associazione ImpresArte hanno rivolto sentiti ringraziamenti agli artisti e al caloroso pubblico. «Una serata straordinaria, resa tale da chi è salito sul palco e da chi ha riempito ogni banco della chiesa», hanno commentato. Un lungo applauso finale ha suggellato il successo dell’evento.

Il prossimo appuntamento del Festival della Musica Sacra 2025 è previsto per martedì 13 maggio presso la Chiesa di Santa Maria Porta Coeli, in via Chiesa Nuova 82 a Sora.