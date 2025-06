Sora: un giovedì magico tra storia e musica

Il 26 giugno 2025 Sora si prepara a vivere una giornata di forte impatto culturale e spirituale grazie al progetto «Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio», promosso dall’associazione Carpe Diem con la collaborazione de Il Faro ODV di Sora, il patrocinio del Comune di Sora e il contributo della Regione Lazio. L’iniziativa punta a riscoprire le radici storiche della città attraverso eventi che uniscono fede, musica e bellezza artistica.

La chiesa di Santa Restituta apre i suoi tesori

Già dal 25 giugno la storica chiesa di Santa Restituta aprirà eccezionalmente le sue porte per l’esposizione «Rivivi la Storia». In mostra, documenti d’archivio, reliquie e tesori sacri che offriranno ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino la figura della santa e il suo culto. Tra gli oggetti più attesi, un raro ritratto a sanguigna della santa. A guidare i presenti, nella serata del 25 giugno alle ore 21:30, sarà don Mario Santoro, con un intervento a carattere storico e spirituale. «Un’occasione imperdibile per appassionati di storia, arte e fede», sottolineano gli organizzatori.

Una notte magica sotto la luce amaranto

Il 26 giugno alle ore 21:00 prenderà vita «Notte Magica Sotto la Luce Amaranto», un evento suggestivo ambientato all’aperto, in uno spazio naturale dominato da un secolare albero illuminato da una luce amaranto. Il momento clou sarà il concerto di un quartetto mozartiano, eseguito con strumenti rari, di cui ne esistono solo cinquanta esemplari al mondo. A suonarli saranno i maestri del Conservatorio Licinio Refice, veri protagonisti della serata. La narrazione della storia di Santa Restituta, affidata alla voce dell’attore e compositore Luca Mauceri, chiuderà l’evento. Il testo scelto per la lettura è tratto da un prezioso scritto del Cinquecento. Il 25 e 26 giugno Sora si trasformerà dunque in un palcoscenico dove arte, musica e spiritualità si intrecciano per regalare emozioni senza tempo.