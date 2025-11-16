Sora “Wonder” Women: le bianconere calano un entusiasmante poker e restano in vetta

SORA – Il Sora Women supera in casa l’Ostiantica Calcio 1926 con un netto 4-0 nella terza giornata del campionato Femminile Dilettanti – Eccellenza, Girone B, consolidando il primo posto nella classifica totale del campionato di calcio femminile Eccellenza Lazio Girone B, con 9 punt.
A segno, per la squadra bianconera, quattro giocatrici diverse: Terra, Caira, Fraioli e Di Clemente. Il successo odierno, considerando anche il 7-0 rifilato alla Roma Femminile fuori classifica, consente alla formazione sorana di salire a quota 9 punti nella classifica totale, mantenendosi in vetta insieme al Latina Calcio 1932.