“Spettatori in cerca di spettacoli”: Venerdì 11 su Youtube “UN’ORA D’ARIA” dell’Ass. LABRYS

Nell’ambito del progetto “SPETTATORI IN CERCA DI SPETTACOLI”, realizzato con il contributo della Regione Lazio, venerdì 11 dicembre alle 18:30 sarà trasmesso , sul canale Youtube “Spettatori in cerca di spettacoli” lo spettacolo: UN’ORA D’ARIA a cura della Associazione LABRYS.

Il bando della Regione Lazio “AVVISO CONCORRENZIALE PER IL SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE”, ha permesso all’Associazione Carpe Diem in collaborazione con l’Associazione Il Faro di proporre tre spettacoli in questo Natale 2020.

In questo periodo particolare, in cui è necessaria la distanza fisica a causa della pandemia, le associazioni hanno investito il proprio impegno per accompagnare gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso il linguaggio del teatro e della musica permettendo ad ognuno di stare in casa. Su Youtube nel canale dedicato “spettatori in cerca di spettacoli” troverete le indicazioni per vedere le altre due proposte.