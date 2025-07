Sportfly Sora, due campioni regionali e sette podi alle finali FIN Lazio

Grandi risultati per gli atleti di Sportfly alle finali regionali FIN Lazio di categoria, dove si sono distinti con prestazioni eccellenti e un medagliere da sogno. Con due titoli regionali e sette podi complessivi, il team consolida la sua presenza tra le eccellenze del nuoto laziale.

Alessio Ruzza e Emiliano Bellini d’oro

Prestazione stellare per Alessio Ruzza, che ha conquistato l’oro nei 200 farfalla, il bronzo nei 100 farfalla e due ottimi quinti posti nei 200 e 400 misti. Un campionato da protagonista assoluto. A brillare anche Emiliano Bellini, primo nei 50 stile libero e bronzo nei 100 dorso. Ha inoltre chiuso al quinto posto i 100 stile libero e al sesto nei 200 misti, confermando la sua versatilità.

Medaglie e piazzamenti di prestigio

Stefano Di Carlo ha portato a casa un meritato bronzo nei 50 dorso, mentre Francesco Scarcia ha chiuso settimo nei 200 stile libero. Tra le donne, grande prova di Flaminia Bruno, seconda nei 1500 stile libero, terza nei 400 stile e sesta negli 800. Buona prestazione anche per Elia Yurchishin, sesta nei 100 farfalla e ottava nei 50 stile libero.

Cresce il numero di finalisti

Questa edizione ha segnato un record di presenze per Sportfly alle finali, segnale del progresso e della solidità del gruppo. Ottime anche le prove di numerosi atleti che, pur non salendo sul podio, hanno mostrato crescita tecnica e competitiva. Tra loro: Salvatore Franzese (200 farfalla), Noemi Scotto di Covella (100 e 200 rana), Eleonora Tatangelo (50 stile e 200 misti), Diego Caldaroni (200 rana), Gaia Baldassarre (200 dorso), Matteo Guglietti (50, 100 e 200 rana), Francesco Protani (100 e 200 dorso) e Andrea Ruzza, che ha dovuto rinunciare alla gara per un imprevisto fisico.

Complimenti al tecnico Camastro

La dirigenza ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, riservando un ringraziamento speciale al capo allenatore Franco Camastro per il lavoro straordinario portato avanti con il team.