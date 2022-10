SR della Vandra: al via i lavori di sistemazione del manto stadale

«A seguito di un’ordinanza di Astral – Azienda Strade Lazio, nei prossimi giorni partiranno i lavori sulla Strada Regionale 627 della Vandra, che interesseranno i comuni di Broccostella, Posta Fibreno, Vicalvi, Casalvieri e Atina , tra il km 2+000 il km 16+500 in tratti saltuari in elevato stato di ammaloramento, per risistemare il manto stradale di questa importante arteria che conduce fino in Molise».

Così in una nota Loreto Marcelli, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

«L’Astral – spiega Marcelli – ha comunicato che si procederà con il restringimento della carreggiata e l’apposizione dell’adeguata segnaletica per consentire il corretto svolgimento dei lavori e, allo stesso tempo, per non interferire con la regolare circolazione stradale».

«Mi auguro che i lavori giungano a compimento al più presto per assicurare al territorio la valorizzazione che merita, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini e il miglioramento delle arterie strategiche del Lazio, da sempre un tema centrale della mia attività politica in Regione» conclude Loreto Marcelli.