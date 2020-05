Stefano Lorusso saluta la Asl Frosinone: sarà il nuovo Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Salute

«Comunico che oggi ho deciso di accettare la proposta che due giorni fa il Ministro della Salute, On.le Roberto Speranza, mi ha fatto l’onore di formularmi ufficialmente. Queste le prime parole di Stefano Lorusso dopo aver deciso di lasciare l’ASL di Frosinone. Sebbene qualche indiscrezione ne avesse parlato – aggiunge – posso ufficializzare solo ora una decisione che non è stata facile e che, proprio per questo, è rimasta in bilico fino a qualche ora fa.

Da oggi – spiega – informo di aver avviato le formalità ufficiali che pertengono al Ministero della Salute ove, dal prossimo 1° giugno, sono chiamato ad operare in veste di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro. Sebbene la proposta di incarico sia giunta direttamente da un Ministro della Repubblica, che stimo molto e conosco, e benché si riferisca ad un importante e prestigioso ruolo in campo sanitario per la Sanità del dopo Covid-19, non posso nascondere di essere stato in dubbio fino all’ultimo, fino ad ora, se accettare.

Ciò – continua ancora il Manager ASL – sia riguardo al Presidente Zingaretti che all’Assessore D’Amato che meno di un anno fa, mostrandomi enorme fiducia, decisero di darmi una grande opportunità e di affidare una ASL complessa, articolata ed importante come quella di Frosinone, ad un giovane Direttore di appena 43 anni ma, soprattutto, perché a Frosinone ho vissuto un periodo molto intenso e proficuo sia da un punto di vista professionale che umano». Il territorio, i Sindaci, i dipendenti, i collaboratori tutti, mi hanno accolto come uno di loro. Mi è stato donato affetto ed amicizia e per questo l’imbarazzo e la difficoltà della scelta sono enormi».

Infine i ringraziamenti.

«A Frosinone resta una parte di me: la ASL, i dipendenti, la cittadinanza sanitaria, li terrò sempre nel cuore e tornerò spesso in questo territorio.

Desidero ringraziare tutti – dice ancora il Direttore Generale – per come sono stato ac-colto e per come mi è stato facile ambientarmi. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti ASL per la collaborazione offertami e per come stanno brillantemente operan-do nella lotta al Covid-19.

Voglio altresì rivolgere – conclude Stefano Lorusso – un caloroso grazie alla Dirigenza, al Direttore Sanitario Patrizia Magrini autrice del percorso sanitario riorganizzativo da tutti riconosciuto davvero efficace contro la emergenza dovuta alla pandemia, alla quale auguro una pronta e definitiva guarigione, al Direttore Amministrativo Pierpaola D’Alessandro che, dopo poco più di un mese dal Suo arrivo, si è trovata da sola a condurre l’Azienda, con grande dedi-zione, favorendo il consolidamento della programmazione sanitaria ed i risultati contro il Co-vid-19 che tutti riconoscono alla nostra ASL.

Un Augurio a tutti dal profondo del cuore ed un grazie agli Organi di Informazione che hanno accompagnato la mia gestione con simpatia, obiettività e spiccata onestà intellettuale».