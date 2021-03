Strada Regionale “di Sora”, Marcelli annuncia messa in sicurezza. In arrivo quasi 2 milioni di euro

«Il ponte stradale in località Fosso del Nibbio ad Alvito, in provincia di Frosinone, finalmente verrà messo in sicurezza». Queste le parole del Consigliere regionale e Capogruppo del Movimento5Stelle Lazio, Loreto Marcelli, sulla situazione denunciata più volte fin dal 2018 con un Ordine del giorno, successivamente con diverse segnalazioni alle autorità competenti e a con un’interrogazione al Consiglio Regionale.

«A gennaio avevo chiesto al Presidente Nicola Zingaretti e all’assessore Mauro Alessandri quando sarebbero stati avviati i lavori di messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per il nostro territorio, la SR 666 Sora – Pescasseroli – spiega il consigliere Marcelli- dopo aver constatato personalmente, e su segnalazione dei cittadini, lo stato di degrado ed evidenti segnali di usura del ponte stradale in località Fosso del Nibbio.

Un tratto stradale che ad ottobre 2019 con un’ordinanza di limitazione di transito è stato ridotto ad una carreggiata e imposto il divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 20 ton. Considerato lo stato del ponte, oggi sono stato aggiornato sull’esito del monitoraggio effettuato da ASTRAL spa, responsabile della gestione della strada. Confermato inoltre che è in fase di elaborazione un progetto che si prefigge di ripristinare le strutture alle medesime condizioni statiche del momento di progettazione e costruzione.

A seguito delle verifiche effettuate si può affermare che una volta ripristinate tramite le lavorazioni previste, il ponte è da ritenersi compatibile con un ponte di 1° categoria, calcolato con le indicazioni riportate nelle NTC 2018.

Si prevedono – continua il consigliere Marcelli – anche ulteriori accorgimenti mirati a migliorare alcune carenze rilevanti relative agli appoggi per migliorare la struttura in caso di sisma di forte entità.

Il progetto, che ammonta a 1.750.000 euro, sarà disponibile tra 15 giorni e si potrà quindi procedere con l’iter di gara utilizzando i fondi stanziati per il monitoraggio delle opere d’arte. Ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri per la disponibilità e il proficuo dialogo di questi mesi. Un risultato, quello raggiunto oggi, che testimonia l’attenzione per i cittadini e il territorio – conclude il consigliere Marcelli – un impegno che non è mai venuto meno e che sono onorato di avere».