Una nuova sala informatica per la Biblioteca Comunale di Sora

La Biblioteca Comunale di Sora continua ad arricchire la propria offerta di servizi ai cittadini. Grazie al contributo relativo alla “Linea d’intervento realizzata con il sostegno della Regione Lazio per le Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019”, nei giorni scorsi, la biblioteca è stata dotata di una nuova sala informatica a disposizione degli utenti e di tutti i cittadini che abbiano bisogno di una postazione digitale.

Il finanziamento regionale di circa € 20.000, il più corposo concesso ai Comuni della Provincia di Frosinone, era finalizzato proprio a garantire interventi di ammodernamento della biblioteca in risposta alle nuove esigenze dell’utenza. Sui computer sarà possibile navigare in rete e consultare il catalogo bibliotecario grazie alla connessione wi-fi gratuita, utilizzare i principali programmi di scrittura e calcolo, scannerizzare documenti e scaricare file su dispositivi di archiviazione esterni.

Per l’accesso ai computer, libero e gratuito, è necessario registrarsi, rivolgendosi al personale della biblioteca che fornirà la necessaria assistenza. Un’opportunità, soprattutto per i più giovani o per gli anziani, che troveranno un supporto nell’utilizzo, in sicurezza, dei servizi informatici. Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata Manuela Cerqua si dicono soddisfatti di questo importante rinnovo delle risorse digitali e del sistema informatico della biblioteca e ringraziano gli uffici per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti.

Fonte: Comune di Sora Facebook