Unione Ciclistica Sora : tutto pronto per la 2a Giornata Azzurra

Via nel vento pronti per conquistare l’ambito traguardo sulle strade di Sora. 165 giovani ciclisti delle categorie Esordienti e Allievi domenica 21 luglio coloreranno la 2^ edizione della “Giornata Azzurra” organizzata dall’Unione Ciclistica Sora che attraverso le due gare mantiene acceso il ricordo di Dario Viscogliosi ed Ennio Tersigni, amici del pedale bianconero accomunati dalla passione per lo sport.

La partenza della prima corsa, riservata agli Esordienti, sarà alle ore 9 mentre gli Allievi si presenteranno sulla linea dello start di Lungoliri Matteucci verso le 10,30. Soddisfazione per la società presieduta da Donato Scala: nonostante lo slittamento della manifestazione da maggio a luglio, i club hanno risposto con entusiasmo per rendere i propri atleti protagonisti su un percorso che esalta le caratteristiche di corridori dotati di uno spunto veloce e di cambi di ritmo sulla salita finale.

Il tracciato degli Esordienti prevede un totale di 33 km in un circuito da ripetere tre volte. Per quanto riguarda gli Allievi la distanza lieviterà fino ai 78 km con sei giri identici e l’ultimo che li vedrà impegnati sull’ascesa decisiva. Chi seguirà nell’albo d’oro Immanuel D’Aniello, David Rosioru e Federico Amati? Tra poco meno di quarantotto ore tra salite e discese, fughe e agganci, scatti e controscatti, lo scopriremo. Il 2° “Memorial Dario Viscogliosi” e il 3° “Trofeo Ennio Tersigni” promettono spettacolo: società dalla Campania, dall’Umbria, dal Lazio, dalla Sicilia nella quale spiccano il team di Vincenzo Nibali e l’Equipe Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, dall’Abruzzo e dalle Marche saranno determinate a dare il massimo. Fino all’ultimo metro.