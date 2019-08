Valle Camonica-Matera 1.200 km di Cultura, Inclusione, Solidarietà. Mercoledì l’arrivo della carovana a Sora

Mercoledì 28 agosto alle ore 18.00 circa, farà tappa nella nostra Città una carovana di atleti e volontari della Polisportiva Disabili Valcamonica che sta attraversando l’Italia in un percorso di circa 1.200 km di strada.

La maratona intrapresa da 11 atleti in handbike, carrozzine a spinta, tandem non vedenti e bicicletta ha avuto inizio il 24 agosto dalla Valle Camonica e giungerà a Matera il 31 agosto toccando località delle Marche e dell’Abbruzzo colpite dal terremoto, al fine di portare un segnale di solidarietà, forza e capacità di non arrendersi, caratteristiche tipiche degli Atleti con Disabilità.

Tutte le informazioni sul viaggio Dai Segni ai Sassi sono disponibili al se seguente indirizzo web: http://vallecamonicaccessibile.it/dai-segni-ai-sassi/

Il Sindaco Roberto De Donatis e l’Amministrazione comunale hanno l’onore di accogliere gli atleti presso il Parco “A. Valente” unitamente ad una rappresentanza delle associazioni sportive cittadine che si occupano di disabilità.