Vespa World Days 2024: sei sorani a Pontedera per il più importante raduno vespistico internazionale

Nel 2014 sono stati presenti a Mantova, nel 2015 in Croazia, nel 2016 a Saint Tropez, quest’anno “giocheranno di nuovo in casa” e raggiungeranno la Toscana. Dopo gli stop forzati dovuti, tra l’altro, alla pandemia, i ragazzi del Vespa Club Sora ripartono, più appassionati che mai, a bordo delle loro Vespe. A dieci anni dalla sua prima partecipazione all’evento dei Vespa World Days, il Vespa Club Sora torna in sella per prendere parte alla kermesse più prestigiosa, che riunisce gli appassionati vespisti di tutto il mondo e che si terrà a Pontedera, dal 18 al 21 aprile.

Sarà una “Special Edition” quella 2024 dei Vespa World Days, non solo perché si festeggeranno i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, ma anche perché tutte le Vespe “torneranno a casa”, ovvero a Pontedera, città che da 100 anni custodisce il marchio Piaggio e dove nella primavera del 1946 fu creata la prima Vespa, divenuta negli anni lo scooter più amato nel mondo e che, ancora oggi, vanta migliaia di appassionati e collezionisti.

Il gruppo che rappresenterà la città di Sora, tra i 660 Vespa Club Italiani partecipanti, oltre a quelli stranieri provenienti da tutto il mondo, sarà formato da: Franco Alonzi, Lorenzo Coratti, Davide Di Pede, Guglielmo Profeta, Loreto Sperduti e Maurizio Trombetta . Come accaduto negli anni passati, sarà sicuramente un’esperienza emozionante per i nostri sorani, che, per un weekend, porteranno la nostra Città al “centro del mondo”.

«Siamo felici di tornare a viaggiare con le nostre Vespe, dopo alcuni anni di pausa e di farlo prendendo parte ad un evento di portata mondiale. Non è sempre facile partecipare a questo tipo di manifestazioni, ma la passione che ci muove non teme ostacoli né distanze!». Così, incenzo Tersigni, Presidente del Vespa Club Sora, commenta l’imminente partenza del gruppo sorano alla volta di Pontedera. «Per noi – prosegue – quello dei Vespa World Days è diventato un evento irrinunciabile, perché non ci permette solo di condividere la passione Vespa con i Club di tutto il mondo; ma ci concede l’opportunità di far conoscere la nostra meravigliosa città, che diventa, ogni anno, sempre più amata da tanti vespisti italiani e non solo! Quest’anno – conclude Tersigni – Pontedera sarà l’occasione per promuovere il nostro VII Vespa raduno nazionale, il Vespa Liri Go, che si svolgerà a Sora, in Piazza Indipendenza il prossimo 09 giugno».

Una bellissima realtà quella del Vespa Club Sora, che ci auguriamo possa continuare ancora a lungo sempre accompagnata dal singolare motto: “Chi non Vespa non fa l’amore!”.

ASSOCIAZIONE VESPA CLUB SORA