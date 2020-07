“Vivi i Parchi del Lazio”: i 26 eventi in programma presso Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

La Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno è lieta di comunicare l’intera programmazione dell’iniziativa estiva “Vivi i Parchi del Lazio”. Si susseguiranno, fino al 13 settembre 2020, ben 26 incontri dedicati a bambini, famiglie ed anziani.

Manifestazioni culturali, didattiche, ricreative ed esplorative. Un calendario estremamente variegato: dalla “Ludoteca Verde” al “Geocaching Exploring” a cura di Kamaleonte; dalle “Voci della Notte” e l’esplorazione del mondo acquatico a cura del Dott. Giovanni Castellucci al laboratorio di lettura ani-mata a viva voce tenuto dal Dott. Cataldo Nalli; dalla rappresentazione teatrale “Cenerentola e lo specchio” a cura della Riserva alle osservazioni astronomiche in compagnia dell’Osservatorio Astro-nomico di Campo Catino; dalle esposizioni in merito alla nota “Naue”, imbarcazione tipica del Lago di Posta Fibreno, della Cooperativa Verdeblu, al progetto didattico incentrato sulla comunicazione e il mondo del giornalismo “Comunicando la Natura”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, a cura della Dott.ssa Valentina Muscedere.

Gli incontri si terranno presso l’area naturale del lago di Posta Fibreno, immersi tra le numerose me-raviglie della Riserva.

Tutti gli eventi saranno completamente gratuiti. Si specifica che per la partecipazione sarà necessaria ed obbligatoria la prenotazione, per ogni sin-gola data, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione della diffu-sione del Covid-19. In allegato il calendario dettagliato e i relativi contatti cui rivolgersi per info e prenotazioni.