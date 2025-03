Volley Serie B: la Globo Bpf Sora vince e prosegue il suo cammino verso la salvezza

La Globo Bpf Sora batte come da previsioni il fanalino di coda Decimomannu e continua a credere nella salvezza. 3-1 il punteggio finale, frutto dei seguenti parziali: 23-25, 25-20, 25-20, 25-20. Dopo un primo set combattuto e perso di misura, i padroni di casa hanno rialzato la testa e dominato il resto dell’incontro, portando a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. La concomitante sconfitta della Lazio ha permesso ai bianconeri di rosicchiare 3 punti, ma già nel prossimo turno saranno proprio i biancocelesti a far visita ai sardi. I sorani, invece, giocheranno ad Anguillara. Sfida difficile, ma non impossibile.

Classifica aggiornata della Serie B: