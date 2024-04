Volley: sorpasso Sora! I bianconeri volano in vetta a sole due giornate dalla fine

Alla fine è successo. A sole due giornate dalla fine della regular season, la Sempione Volley Young Roma7 ha perso in casa 1-3 contro la terza in classifica, la viterbese Fibra Radio Volley Life. Quasi contemporaneamente, la Globo Bpf Sora, impegnata a Casalbertone, ha rifilato un secco 0-3 ai padroni di casa volando in testa alla classifica.

Ora la situazione, quando mancano due sole giornate alla fine del campionato regionale di volley maschile Serie C Girone B, è la seguente: Sora 64, Sempione 63 . Traduzione: i biaconeri sono a un passo dal ritorno in Serie B, campionato che permetterebbe alla società sorana di varcare nuovamente i confini del Lazio dopo 4 anni.

Sabato prossimo i sorani giocheranno di nuovo in trasferta contro la PoolStars. Sette giorni dopo, a Sora, l’ultimo atto della stagione contro la Usd Sales. Ora dipende solo dai ragazzi di coach Fabio Corsetti.